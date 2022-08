La Guàrdia Civil Investiga Tres Persones Per Estafar Més De 20.000 Euros A Un Veí De Puerto De Mazarrón - GUÀRDIA CIVIL

La Guàrdia Civil ha desenvolupat l'operació ' Swimher ' per aclarir una suposada estafa telemàtica que ha culminat amb la investigació de tres persones a Valladolid i Barcelona com a presumptes autores dels delictes d'estafa, usurpació d'estat civil i blanqueig de capitals.

La investigació es va iniciar a finals del 2021, quan un veí del municipi murcià va denunciar davant l'Institut Armat que diverses persones desconegudes havien accedit al seu compte bancari i s'havien apoderat de 20.475 euros , segons ha informat fonts de la Benemèrita en un comunicat.

Especialistes dels Equips @ de la Guàrdia Civil van dur a terme una investigació que els va permetre descobrir la sol·licitud del duplicat d'un total de 14 targetes SIM a una companyia de telefonia, entre les quals hi havia la del denunciant.

Aquestes sol·licituds, realitzades sense el consentiment dels titulars --repartits per tot el territori nacional-- van permetre l'obtenció de les targetes SIM que, mitjançant paqueteria postal, van arribar a la província de Barcelona a mans d'un primer sospitós.

Mitjançant l'ús fraudulent de la targeta SIM del denunciant van accedir al compte bancari i, així, van anar desviant els diners a comptes bancaris de terceres persones.

Després d'això, i per dificultar-ne la localització, van invertir els diners en criptomonedes, una forma habitualment emprada per aquest tipus de ciberdelinqüents per blanquejar el capital.

L'operació 'Swimher', desenvolupada pels Equips @ de la Guàrdia Civil de Múrcia, Valladolid i Barcelona, ha permès fins ara identificar i investigar tres persones com a presumptes autores dels delictes d'estafa, usurpació d'estat civil i blanqueig de capitals .

La investigació continua oberta en no descartar-se l'existència de més víctimes i altres persones presumptament vinculades amb l'entramat delictiu ara desmantellat.

Els investigats i les diligències instruïdes han estat posats a disposició del jutjat d'Instrucció número 3 de Totana (Múrcia).

'SIM SWAPPING'



El 'SIM Swapping' és una modalitat delictiva en què el ciberestafador suplanta la identitat del titular d'una targeta SIM de telefonia per aconseguir-ne un duplicat. Per això, demanen de les seves víctimes les seves dades personals mitjançant altres atacs d'enginyeria social, com ara fraus a través de SMS, email o trucades telefòniques en què es fan passar per empreses de reconegut prestigi.

Quan la víctima es queda sense servei telefònic, el nou usuari accedeix a la seva informació personal i pren el control de la seva banca digital utilitzant els SMS de verificació que arriben al telèfon del seu titular per manipular els comptes bancaris.