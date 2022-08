Arxiu - Hospital Germans Trias i Pujol. Can Ruti

Un pacient de l' Hospital Germans Trias de Badalona , conegut com a Can Ruti, ha resultat ferit greu després que aquest divendres al matí s'incendiés una de les habitacions de la desena planta on estava hospitalitzat.

Fonts dels Bombers de la Generalitat han explicat que han rebut l'avís cap a les 11.29 hores, i que s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb cinc dotacions.

Alhora, fonts de l'hospital han assegurat que "no s'han produït més ferits ni afectacions a les infraestructures de l'hospital" i no descarten que l'inici del foc s'hagi produït per causes tècniques o fortuïtes.