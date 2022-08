Compte si has comprat pizza de tonyina de la marca Consum / Arxiu

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentaria i Nutrició (AESAN) ha alertat la població que no consumeixi pizzes de tonyina de la marca Consum, ja que s'ha detectat histamina en aquest producte congelat després de rebre un avís de les autoritats sanitàries de diverses comunitats autònomes.

Aquest producte és distribueix a Catalunya, el País Valencià, l'Aragó, Múrcia i Castella-La Manxa. Els lots afectats són el NE16, NE25, NE09, NF27, NF23, NG08, NB17, NB24, NC03 i NH05. Per ara, no s'ha associat la presència d'aquesta molècula a cap malaltia, però és recomanable no ingerir-les per tal d'evitar cap problema futur de salut.

La AESAN ha demanat als supermercats que distribueixen aquest producte que retirin les pizzes de manera immediata, i als clients que hagin comprat aquest producte, que el retornin al seu punt de venda.