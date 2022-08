Accident ciclista a Castellbisbal / @EP

Dos ciclistes han mort i dos més han resultat ferits després que un cotxe els hagi envestit aquest diumenge al matí al quilòmetre 0,5 de la C-243c a Castellbisbal (Barcelona), via que ha quedat tallada al trànsit.

Per causes que encara s'estan investigant, un vehicle ha envestit un grup de nou ciclistes, cinc dels quals no han patit ferides, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

Després de rebre l'avís a les 10:47 hores, s'han activat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions de Bombers de la Generalitat i cinc ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM); amb aquesta són 110 les persones que han mort en un accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.