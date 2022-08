Atac De Voltors A Herguijuela Del Campo. - ASSAIXA SALAMANCA

Un atac de voltors ha matat un vedell de dos dies en una explotació ramadera ubicada al terme municipal d' Herguijuela del Campo (Salamanca) , segons ha informat l'organització professional Asaja Salamanca.

Segons la nota de premsa de l'opa, els fets es van produir el 19 d'agost, dins una finca que se situa dins la comarca de Guijuelo i en una explotació que ha patit altres atacs.

"Fa vuit dies vaig tenir un altre atac al mateix lloc" , ha manifestat el ramader, tal com recull la informació facilitada per l'organització professional Asaja Salamanca en què ha deixat constància del que ha passat.

Davant aquests fets, Asaja Salamanca ha insistit a la Junta de Castella i Lleó que "doni una ràpida resposta a la problemàtica ja que els ramaders viuen situació de desesperació i els rescabala com ja fan altres comunitats d'Espanya".

Respecte d'això, ha destacat que "aquests rapinyaires han canviat la seva manera d'alimentació, passant de carronyeres a depredadores per falta d'aliment. En no tenir força prensil a les seves urpes aprofiten una debilitat per atacar les seves víctimes, com ha estat el cas del vedell de dos dies de vida, que es trobava a Herguijuela del Campo”.

Asaja Salamanca ha demanat que estableixi "un protocol d'actuació com a resposta cada vegada que un ramader de constància dels fets", a més que "canviï el modus operandi i implanti un sistema de compensació igual que passa amb el llop".