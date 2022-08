Agredeixen un jove al crit de "maricó de merda" i "sidós" en un carrer de Parla - GOOGLE MAPS

Un jove de 27 anys va ser atacat per tres diverses de mitjana edat el 14 d'agost passat en un carrer de Parla ( Madrid ) al crit de "maricón de merda" i " sidós ", ha denunciat l'associació 'La Pluma' d'aquesta localitat .

Els fets van passar aquest diumenge a les 23 hores en avinguda de les Estrelles. Rubén passejava per la zona quan uns veïns que viuen al seu mateix edifici li van cridar l'atenció perquè s'hi acostés. Ho va fer i llavors li van proferir insults homòfobs i frase com "tot i que vols ser dona, sempre seràs home".

A més, el jove va rebre diverses bufetades, va ser empès i picat al coll i esquena. Va arribar a ser amenaçat de mort, abans de ser auxiliat per diversos vianants i acudir a l'hospital de Parla, on el van atendre de les ferides i li van donar un comunicat mèdic. Després, va denunciar els fets davant de la Policia Nacional.

No obstant, lluny d'aplacar-los, en assabentar-se de la denúncia, els suposats agressors li van enviar un àudio amb el missatge següent: "Quan se'n vagi la Policia, baixaré a casa teva i et mataré, marieta, et tallaré l'altre braç”, per la qual cosa el jove va interposar una altra denúncia a comissaria. I una tercera per les destrosses que li han fet a la finestra ia la porta de casa seva. A més, familiars dels atacants el segueixen insultat a les xarxes socials i l'acusen de "pederasta".

En principi, es va fixar un judici ràpid per al 17 d'agost però com que no es va presentar un dels acusats ha estat ajornat al novembre. De moment, l'única mesura cautelar és una prohibició de comunicació dels presumptes agressors. La víctima demana ara protecció policial i ajuda psicològica perquè "viu amb por".

L'associació ha donat suport a la víctima i s'ha posat en contacte amb l'Ajuntament de Parla, Regidoria d'Igualtat i Policia Municipal per seguir coordinadament el cas perquè “cap agressió no ha de quedar sense resposta”. Al setembre convocarà una concentració en suport a Rubén.

Per part seva, Leticia Sánchez, regidora d'Igualtat, Feminisme i drets LGTBI, ha mostrat la seva "condemna i repulsa davant aquesta agressió per LGTI que ha patit la ciutat i contra els discursos d'odi que se segueixen escoltant i que promouen i fomenten que aquestes agressions succeeixin".

"Estem des de la Regidoria al servei de la víctima, de les seves amistats i familiars i treballant de manera coordinada amb 'La Ploma' i ho seguirem fent per fer d'aquesta ciutat lliure de LGTBifobia", ha afegit.