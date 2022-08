Comunicat de l'Ajuntament de Vallada - AJUNTAMENT DE VALLADA

Un noi ha mort aquest diumenge a la tarda a les festes taurines de Vallada ( València ) al resultar envestit per una vaquilla que va entrar en un carreró, el va capgirar i li va passar per sobre, segons han informat fonts municipals.

El succés va passar aquest diumenge, segons ha indicat a les seves xarxes municipals el consistori que, juntament amb la comissió de festes, va acordar la suspensió de les festes taurines del que restava del dia i la programació matinal d'aquest dilluns . La policia de la Generalitat ha obert una investigació sobre els fets, segons han confirmat fonts d'emergències.

El consistori ha enviat els seus condols i la seva "pesar i solidaritat" a la família i amics del jove, un noi natural d'Almansa. Segons ha detallat a Europa Press la primera edil de Vallada, María José Tortosa, han contactat tant amb la família com amb l'Ajuntament d'Albacete per transmetre'ls els seus condols.

Així mateix, de manera urgent, s'ha reunit per declarar un dia de dol oficial i ha celebrat aquest dilluns un minut de silenci a la Plaça Major a les 12.00 hores per expressar la seva "pesar i solidaritat davant la tràgica mort del jove. El ferit ha estat traslladat inicialment amb vida a l'hospital, on va morir finalment.