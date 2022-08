Agressió del client / @Elite_TaxiBcn

Greu accident al barri del Camp de l'Arpa del Clot, a Barcelona, després que un client agredís violentament un taxista. En el vídeo es pot veure com l'agressor colpeja en primera instancia el taxista amb un cop de puny, i després li trenca el vidres amb l'ajuda del seu cinturó.

Segons explica la víctima al mitjà Betevé, el client va actuar amb aquesta agressivitat després que el taxista es negués a pujar-lo al seu vehicle perquè hi havia altres companys en la mateixa zona esperant des de feia més temps. Aquesta resposta no va agradar gens al client i va acabar agredint-lo.

De fet, en un primer moment el taxista intenta tornar-s'hi, però davant l'amenaça del cinturó, surt corrents fins al centre de la carretera, sense poder fer res per evitar el trencament dels vidres.

Per tant, el taxista està obligat a canviar els seus vidres per tal de poder seguir circulant per la ciutat i transportant els clients.