Carrer Saragossa, a Binèfar @googlemaps

Una menor, de dos anys, ha mort a la localitat de Binèfar (Osca) després de precipitar-se des d'un setè pis fins al balcó del primer pis del mateix edifici.

Els fets han passat dilluns a la tarda, 22 d'agost, cap a les 19.30 hores, quan una patrulla de la Benemèrita que es trobava als voltants del carrer Saragossa de Binèfar realitzant funcions de Seguretat Ciutadana, ha estat alertada per uns ciutadans sobre el que ha passat, ha informat la Guàrdia Civil d'Osca.

El domicili al caure la menor no hi havia cap persona al seu interior , i davant la impossibilitat que els serveis mèdics poguessin accedir per poder atendre-la, agents de Guàrdia Civil juntament amb la Policia Local de Binéfar van forçar la porta d'accés de l'habitatge.

Tot i que els metges han realitzat maniobres de reanimació a la menor durant gairebé una hora, finalment la nena ha mort . L'aixecament del cadàver s'ha fet cap a les 22.30 hores.

Fins al lloc hi ha acudit Equip de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Barbastre per investigar com han passat els fets. La investigació del cas és portada a terme pel Jutjat d'Instrucció de Guàrdia de Monzón.