Arxiu - Imatge de fitxer d'un vehicle de la Policia Nacional. - POLICIA NACIONAL - Arxiu

Agents de la Policia Nacional han detingut a Mislata (València) un noi després d'intentar tallar el coll al seu padrastre, segons ha informat la Prefectura Superior de Policia en un comunicat. L'agressió es va produir dijous passat en un carrer de l'esmentada localitat quan "de manera sorprenent", "sense dir ni una paraula i per l'esquena" , el detingut va atacar la víctima amb una fulla d'afaitar.

El ferit va esquivar amb un moviment capdavanter l'atac però no va poder evitar-ho del tot i va patir un tall des de la barbeta fins a l'orella, ha explicat la Prefectura Superior de Policia.

El jove arrestat, de 23 anys i origen marroquí, ha estat detingut com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa . Els fets van passar dijous cap a les 15.00 hores quan la víctima passejava per un carrer de Mislata.

Després de dur-se a terme l'agressió, el jove va fugir del lloc i el ferit va anar a un centre hospitalari per ser assistit. Després de tenir coneixement dels fets, agents de la Policia Nacional es van dirigir al domicili de la víctima per interessar-se pel seu estat de salut i demanar informació del sospitós.

Els policies van esbrinar que el presumpte agressor és fill de la parella del ferit i que tots dos convivien a la mateix habitatge. Els agents van realitzar les indagacions pertinents per determinar el parador del sospitós i després de les indagacions corresponents van fer diverses batudes per la zona on pensaven que es podria trobar.

Finalment, la Policia Nacional va localitzar el jove i el va detenir. L'arrestat, amb antecedents penals, ha passat a disposició judicial, ha precisat la Prefectura Superior.