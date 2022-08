Dos adolescents afirmen haver estat assetjats per un "pallasso assassí" Un jove de 17 anys i el seu amic li van dir a la policia a Herne Bay, Kent (Regne Unit) dilluns que els havia seguit una persona vestida amb un vestit complet de pallasso, que es va amagar darrere d'un forat i va començar a balancejar-se.

Pallasso assassí - UNSPLASH

Tot i que no es va trobar l'individu denunciat i no està acusat de cap delicte, la mare d'un dels nens va emetre una advertència a altres pares dient-los que estiguin atents als pallassos assassins a l'àrea . En un missatge a Facebook, va dir: "El meu fill de 17 anys acaba d'arribar a casa amb el seu amic i tots dos van ser seguits per Hampton Pier fins a passar el parc per algú vestit amb un vestit de pallasso complet. Estaven actuant de manera estranya, caminant ràpid darrere d'ells, amagant-se i ajupint-se darrere del malecón [i] actuant de manera esgarrifosa com si estiguessin actuant com un pallasso assassí".

“El meu fill i el seu amic es van amagar durant un parell de minuts, i aquest pallasso es va aturar al costat del parc al llarg del malecón balancejant-se de banda a banda. Van córrer a casa. Van intentar gravar-lo en vídeo, però estava massa fosc ”, denuncia la mare.

Els oficials van confirmar que van ser contactats per l'incident que va passar al voltant de les 10:10 Segons la policia "la persona no va intentar parlar amb els nens i no s'han identificat delictes. Una patrulla local va dur a terme una cerca a l'àrea, però no es va trobar ningú que coincidís amb la descripció".

El 2016, es van informar diversos incidents al Regne Unit ia tot el món que van involucrar persones disfressades de pallassos que intentaven intimidar les persones. Les forces policials van informar un augment en les trucades que involucraven pallassos al voltant de Halloween, i l'organització benèfica Childline va ser contactada 120 vegades per nens preocupats.