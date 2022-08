Buzoneoh 41447

Pamela Jane Rock cartera del Servei Postal dels EUA va morir en un hospital després de l'atac que va patir el comtat de Putnam, Florida, en un veïnat d'Interlachen Lakes Estates, va dir l'oficina de l'algutzir del comtat de Putnam .

Rock, de 61 anys, estava esperant ajuda amb el seu vehicle postal quan els gossos van trencar una tanca, van escapar i la van mutilar, segons NBC News , citant el coronel de l'algutzir del comtat de Putnam, Joseph Wells, en una conferència de premsa dimarts.

Els veïns i el propietari dels animals van ajudar a allunyar les mascotes de Rock després d'escoltar els seus crits . Els gossos estaven continguts quan van arribar els agents i un veí "va disparar un rifle a terra per espantar els animals", diu el comunicat, encara que NBC News va informar que Wells va dir que un veí "va disparar diversos trets a l'aire en un intent d'interrompre el atac", que finalment no va tenir èxit.

L'amo dels cinc gossos va renunciar a la custòdia dels animals i seran "sacrificats", segons l'Oficina del Xèrif del comtat de Putnam. Els veïns li van dir a NBC que els gossos havien estat corrent salvatgement al veïnat durant mesos.

Els funcionaris de control d'animals havien visitat la casa on vivien els cinc gossos almenys dues vegades els últims tres anys, va dir Wells dimarts, però els animals no es van considerar perillosos i el seu propietari va cooperar , segons NBC. No és clar si l'amo dels gossos enfrontarà càrrecs per l'atac; Wells va citar un estatut local i va dir que els propietaris de gossos poden ser responsables si saben que les seves mascotes són perilloses però no "exerceixen la deguda precaució", segons el mitjà.

Rock va ser portada a l'Hospital HCA Florida Putnam i després traslladada amb avió a un centre de trauma a Gainesville, Florida, on la seva neboda Kaydee Richley va dir a First Coast News que els metges li van amputar el braç de Rock abans que morís.