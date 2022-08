El jove detingut per incendiar la casa del sogre diverses vegades i simular amenaces - POLICIA NACIONAL

Un jove de 18 anys ha estat detingut per presumptament provocar diversos incendis a la vivenda del pare de la seva nòvia , a més de simular amenaces per part de tercers. Segons ha informat la Policia Nacional aquest dijous, la investigació es va iniciar a mitjans de mes, quan van rebre la denúncia per un incendi provocat al jardí de la vivenda, ubicada en un barri de la perifèria de Palma.

Aquest incendi va tenir lloc el 12 dagost i posteriorment es van produir més denúncies. El propietari de l'habitatge indicava que persones desconegudes havien accedit al domicili quan a l'interior hi havia el fill i el gendre; que havien intentat provocar un altre incendi; i que havien deixat un ganivet de grans dimensions.

A més, el denunciant informava que havia rebut un missatge per part d'un suposat advocat, a través d'una xarxa social, en què l'advertia que tingués cura perquè a la seva zona es podien produir incendis.

Els fets es van repetir els dies següents amb suposades intrusions a l'habitatge per part de desconeguts, així com danys provocats a l'interior, on van deixar notes manuscrites amb una sèrie d'inscripcions.

L'últim incendi es va produir el 22 d'agost passat, cap a les 2.00 hores, i va requerir la intervenció de bombers i la policia. A la vivenda hi havia quatre persones dormint.

La família va viure els fets amb angoixa i temor, ja que no sabien qui podria estar darrere d'aquestes actuacions . Van pensar que podia tractar-se d'una venjança per part d'una persona a qui havien denunciat per estafa en el passat.

El grup de Policia Judicial de la Comissaria d'Oest de la Policia Nacional va establir diversos dispositius al lloc, però en cap es produïa cap incidència, cosa que va cridar l'atenció dels investigadors.

Els agents van comprovar com l'últim incendi no s'havia produït des de l'exterior, sinó des de dins de l'habitatge , i van concloure que havia de ser responsabilitat d'algun dels habitants.

El denunciant havia aportat a la denúncia diversos fotogrames en què es veien dues persones a l'interior de l'habitatge, però la policia va determinar que les imatges no procedien de les càmeres de seguretat, sinó que s'havien obtingut d'Internet i havien estat manipulades .

Les sospites es van centrar en el xicot de la filla del propietari. El jove va ser citat dimecres passat a la Comissaria d'Oest i davant les evidències i indicis recollits, va reconèixer als investigadors haver provocat l'últim incendi i haver dipositat papers cremats a la finestra. També va admetre la manipulació dels fotogrames.

Per tot això, va ser arrestat com a presumpte autor d'un delicte d'incendi provocat, coaccions, amenaces, danys i desordres públics.

La policia ha informat que, segons sembla, no hi ha un mòbil concret, ja que no hi ha desavinences ni conflictes de convivència entre el denunciat i la resta de familiars.