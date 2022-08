Beniarbeig @ep

Una dona de 73 anys de nacionalitat francesa ha mort aquest dijous d'una cornada durant els bous de Beniarbeig (Alacant). Els fets han passat després de la solta de vaques al recinte taurí ubicat al municipi de la Marina Alta, segons han confirmat a Europa Press fonts de la Conselleria de Sanitat i de la Guàrdia Civil.

La morta era veïna de Dénia i ha mort per una ferida rebuda al tòrax . El cos ha estat traslladat per fer-li l'autòpsia i serà la Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Xàbia la que instrueixi diligències per esbrinar com han passat els fets, segons ha detallat l'institut armat.

Es tracta de la setena víctima mortal registrada a la Comunitat Valenciana durant aquest estiu i la tercera des del cap de setmana passat després de la mort d'un jove a les festes taurines de Vallada (València) i un altre a Almedíjar (Castelló).

A més, és la segona persona que mor en aquest tipus de festejos a la comarca de la Marina Alta, ja que un home de 64 anys de Pedreguer va perdre la vida després d'estar nou dies ingressat a l'Hospital de Dénia per una cornada que va rebre en un tancament.

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha assenyalat aquesta mateixa setmana que veu "preocupant" la xifra de morts durant aquest estiu en festejos de vaquetes i bous al carrer a la Comunitat Valenciana i assenyalava que el número " evidència que són activitats que generen un risc important”.

Bravo s'ha mostrat partidària de "revisar els protocols i totes les mesures necessàries perquè, si cal mantenir les tradicions, que no posin en risc la vida de les persones".