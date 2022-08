Vaques @pexels

Una dona ha mort després de ser trepitjada per un ramat de 30 vaques mentre passejava el seu gos, segons han explicat els seus amics al diari britànic Metro. Ara estan devastats recordant com han perdut un "ésser humà gentil" que "estimava" els animals.

Els residents locals horroritzats van explicar com la dona de 55 anys va ser trobat "cobert de sang" a prop del poble de postal de Billingshurst a West Sussex ( Regne Unit ), just abans del migdia de dilluns. Alguns van córrer en ajuda de la dona ferida abans que arribessin la policia, els paramèdics i una ambulància aèria.

Els residents i després els equips van realitzar maniobres de reanimació a la dona durant una hora en un intent desesperat per salvar-la, però va ser declarada morta al lloc.

“La idea que va ser trepitjada per una vaca és horrible. Ni tan sols els menjava, era vegetariana ”, lamenta un veí de l'ara morta. “Ella sempre passejava el seu gos i passava per davant de casa meva”, recorda el mateix veí.

No és el primer incident relacionat amb vaques agressives. Els residents van afirmar que un home va resultar ferit per les mateixes vaques "boges" el maig d'aquest any i va haver de ser traslladat amb avió a l'hospital, però va sobreviure.

“El granger posa tots aquests rètols al camp que diuen 'les vaques amb vedells són perilloses, no creuis el camí si portes un gos", explica un altre veí. “Aquest és el segon incident que involucra les seves vaques. El 28 de maig , un home va resultar greument ferit per unes vaques i va caldre que se l'emportessin en helicòpter", afegeix.

“Estava passejant el seu gos i aquesta no és la primera vegada que això passa a algú en aquests camps. Les vaques en realitat són força violentes i tendeixen a perseguir gossos en particular , semblen confondre'ls amb llops”, afirma una resident del poble.