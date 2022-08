Fotografia d'un cotxe patrulla de la Policia Nacional / @EP

La Policia Nacional ha detingut aquest dijous a Valladolid la filla del conegut com el 'Rine' i vinculat a la banda del BMW, la qual estava a la recerca i captura des de fa quatre anys.

La detenció de Rocío Irene GR s'ha produït al seu domicili de la plaça Cea, al val·lisoletà barri de Las Delicias, al voltant de les 16.20 hores.

Els agents s'han personat a la vivenda amb manament judicial després de tenir coneixement que la jove, nascuda el 1998 i buscada des del 2018, era allà. Davant la presència dels agents, ella mateixa ha obert la porta i s'ha entregat, segons les mateixes fonts, i després ha estat traslladada a dependències de la Comissaria de Las Delicias i ha passat, hores després, a disposició judicial.

Contra la detinguda, l'arrest de la qual han practicat efectius de la Brigada Provincial de Seguretat Ciutadana de la Policia Nacional, pesaven diverses ordres de recerca de jutjats de Burgos, Palència i Valladolid per diferents delictes.

Es dóna la circumstància que també el seu pare es troba a la recerca i captura després que el mes de gener passat no es presentés a un judici a l'Audiència de Valladolid en què s'enfrontava a una possible condemna global de gairebé vuit anys de presó per una perillosa persecució policial amb cotxe registrada el novembre del 2019 en què el multireincident en la conducció sense carnet va arribar a llançar als seus perseguidors una maça de grans dimensions.

El ' Rine ' compta amb un historial, entre els anys 2002 i 2019, jalonat de nombroses condemnes amb penes que sumen quatre anys i mig de presó i la prohibició de conduir vehicles a motor de més de catorze anys, dos per atemptat, altres tantes per conduir sota la influència de begudes alcohòliques i tres més per pilotar turismes sense permís.