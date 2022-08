Volia saber per què el seu cas no havia estat perseguit. Devin Ratray a 'Solo a Casa' El cas no va ser investigat en aquell moment perquè la policia va pensar que Smith no volia seguir endavant amb els càrrecs contra Ratray, informa CNN. Smith va dir a CNN que estava "devastada" perquè les autoritats no van investigar adequadament l'acusació i també va detallar la nit que suposadament Ratray la va violar. Segons Smith, coneixia Ratray abans de la nit del presumpte assalt el 21 de setembre del 2017.