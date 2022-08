A Catalunya es produiran acumulacions de fins a 20 litres per metre quadrat en una hora, segons l’Aemet, i es registraran al Prepirineu i a la depressió central de Barcelona, al Pirineu i al prelitoral de Girona, on és possible que caigui calamarsa.

De fet alguns veïns de Berga ya han posat tweet sobre la calamarsa que han patit i que afirmen que ha estat "històrica" per la grandària del gel caigut a sobre.

Hi ha hagut una de ben grossa allà com mostra aquest vídeo d'una veïna de la zona.

Per la seva banda, el Meteocat limita l’avís de pluja a les comarques de la Garrotxa, la Selva, Osona i el Vallès Oriental amb unes previsions de precipitació similars a les de l’Aemet i concentrades en xàfecs de 30 minuts i un nivell de risc també groc (és a dir, només d’una sobre una escala de 6).