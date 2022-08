Imatges del camió a l'escenari de l'accident

El conductor, que va sortir il·lès de l?accident, va perdre el control del vehicle, de l?empresa espanyola de transports El Mosca, al bloquejar-se els frens del vehicle.

Aquest camió va impactar contra una barbacoa veïnal a la població de Nieuw-Beijerland, al sud dels Països Baixos, a prop de Rotterdam, per causes que encara estan sota investigació de forma oficial.

Conductor detingut

"El conductor va ser detingut i immediatament traslladat a una comissaria i és un espanyol de 46 anys", segons informacions policials del país.

Imatges de la barbacoa

El camió ha estat confiscat per les autoritats per a la revisió tècnica. En el moment de l?accident s?estava celebrant una barbacoa veïnal al peu d?un dic quan el camió va sortir de la via.

ELS VEÏNS ASSUSTATS AMB EL PASSAT

L'incident va tenir lloc a prop de la casa de Louis Zagwijn. “De sobte vaig sentir sirenes mentre mirava televisió a casa. És horrible, una festa de barri del club de gel. Va conduir a través d'aquesta botiga. Si no estigués tan malalt, hauria estat a la graellada. Qui sap com s'hauria acabat. La policia ens va dir que no miréssim. És terrible. He viscut aquí durant 40 anys, però mai no havia experimentat una cosa tan terrible”.

El dic, que és a prop del poble, té un fort pendent, amb poc espai de desfogament a la vora. Al lloc de l'accident, es pot veure una gran quantitat de danys, incloses taules de pícnic que s'han enderrocat. Es van col·locar tanques al voltant del camió, que tenia matrícula espanyola. Un equip especialitzat va recuperar el camió dissabte a la nit. Això també va permetre que persones especialitzades recuperessin els cossos de les víctimes.