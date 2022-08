Trànsit intensifica la vigilància a les vies amb més ciclistes per "augmentar" la seguretat viària

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha iniciat aquest dilluns fins diumenge una campanya preventiva de protecció de vianants a zones urbanes, coordinada amb les Policies Locals de diversos municipis de Catalunya.

En un comunicat, han informat que la campanya serveix per combatre els "comportaments dels conductors que posin en perill la seguretat dels vianants" , les conductes antireglamentàries i detectar infraccions relacionades amb l'incompliment dels semàfors i els passos de vianants.

A la darrera campanya preventiva de protecció de vianants, que es va fer del 14 al 20 de març, es van imposar 3.118 denúncies: 2.130 per comportament antireglamentari, 764 per no respectar els semàfors i 224 per no respectar els passos de vianants.

Així mateix, han explicat que a Catalunya han mort aquest any 13 vianants atropellats a zones interurbanes.

Han recordat que per les autopistes i les autovies està "totalment prohibida la circulació de vianants", i que si és inevitable circular-hi, s'han de seguir les pautes bàsiques per no posar en perill la seva pròpia seguretat ni la de la resta d'usuaris.