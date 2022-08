Veler navegant - ARXIU EP

L'home que diumenge passat va patir una descàrrega elèctrica al xocar el veler en què navegava contra un cable a Ribadeo (Lugo) va morir al moll de Castropol (Astúries) , on va ser evacuat per rebre assistència mèdica.

Segons ha informat el 112, el ferit va morir malgrat els intents per reanimar-lo dels professionals sanitaris . Al veler hi anaven dues persones més que també van ser traslladades en una embarcació privada al mateix moll, en bon estat de salut.

Un particular va ser el que va alertar del que va passar passades les 18.00 hores, relatant que el veler en què navegaven les tres persones havia xocat amb un cable elèctric al riu Eo, a l'entrada del riu Gran. Afegia a la seva trucada que un incendi estava afectant el vaixell.

Els gestors del 112 van posar la situació en coneixement d'Urxències Sanitàries de Galícia-061, dels Bombers de Barreiros, de Salvament Marítim, del Servei de Guardacostes de Galícia, de la Policia Local, de Protecció Civil i de la Guàrdia Civil.

Per part seva, els membres del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de Barreiros van comprovar que no hi havia cap indici d'incendi al veler i van indicar al 112 que el personal del Club Nàutic de Ribadeo s'encarregaria de recollir l'embarcació.