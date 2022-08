Pitbull @pexels

Una nena de 6 anys ha hagut de ser hospitalitzada després de ser mossegada dissabte a la nit per un gos de raça pitbull , barrejat amb pagès, en un carrer de Majadahonda, han informat fonts policials.

Els fets van passar a prop del bulevard de Cervantes. La nena passejava per la zona amb el seu pare quan es va acostar al can, que va reaccionar violentament tirant-lo al son atacant-lo a la cara , provocant-li ferides per les quals va haver de ser ingressada a l'Hospital La Paz de Madrid.

El gos, que estava lligat però no portava ben posat el morrió, va ser retirat a dependències municipals. La Policia Local, que es va desplaçar a la zona, comprovarà la documentació de l'animal i si tenia les vacunes en regla. Els agents també van haver de protegir el propietari del can, que va patir un intent d'agressió, i que podria tenir responsabilitats sobre els fets.