Lleó - Pexels

Un home va morir després d' enfilar - se una tanca cap a un recinte amb lleons en un zoològic a Ghana . Els guàrdies de seguretat van notar que l'home de mitjana edat havia escalat la tanca de malla alta i havia entrat a la gàbia al voltant del migdia de diumenge, hora local.

Encara no se sap per què va voler entrar. " L'intrús va ser atacat i ferit per un dels lleons ", va dir ahir la Comissió Forestal estatal de Ghana. Van afegir que l'home va morir a causa de les ferides que va patir a l'atac.

Les autoritats del zoològic van aconseguir portar els animals a una àrea segura perquè poguessin ingressar al recinte i recuperar el cos.

Cap dels animals no es va escapar durant l'incident i el recinte està segur, segons el comunicat.

Els lleons són una de les principals atraccions del zoològic d' Accra , on les tanques de malla reforçada permeten als visitants veure de prop els depredadors.