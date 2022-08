Arxiu - Llit a l'UCI de Can Misses - ÀREA DE SALUT D'EIVISSA I FORMENTERA - Arxiu

El jove de 16 anys, ferit greu en un accident de moto a Formentera , ha mort a l' Hospital Can Misses d' Eivissa , segons ha informat l'Àrea de Salut de les Pitiüses.

L'accident ha tingut lloc aquest dilluns cap a les 11.00 hores a la carretera de la Savina al far de la Mola, al quilòmetre 8.

Diversos testimonis van explicar com va col·lidir un turisme contra una motocicleta el conductor de la qual va sortir acomiadat, quedant sobre el cotxe fins que va caure, impactant sobre una pedra.

El noi va ser traslladat en helicòpter a Can Misses, on no ha pogut superar les lesions que li va provocar l'accident.