Una filla va executar la seva pròpia mare picant de peus la cadira mentre la penjaven d'acord amb una de les lleis més bàrbares del règim iranià. Maryam Karimi va ser condemnada a mort per matar el seu marit, que, segons els informes, la va sotmetre a anys d'abusos i es va negar a concedir-li el divorci , segons informa Metro.

Iran - ARXIU

El seu pare i únic parent, Ebrahim, va fer tot el possible per resoldre el problema pacíficament, però no va poder convèncer el seu obstinat gendre, i per això va ajudar la seva filla maltractada a l'assassinat, segons els informes. Després del seu arrest, la nena de sis anys de Maryam se'n va anar a viure amb els avis del seu pare, que li van dir que havia quedat òrfena.

Tot just unes setmanes abans de la data d'execució de Maryam i Ebrahim, a la filla que ara té 19 anys se li va comunicar com va morir el seu pare. El 22 de febrer de l'any passat, Maryam i Ebrahim van ser traslladats al corredor de la mort, però el penjament es va endarrerir per raons desconegudes.

Segons la versió de l?Iran de la Llei Islàmica, són els familiars de les víctimes d?assassinat en lloc de l?Estat els que decideixen el càstig de l?assassí. Després de la condemna, es pregunta a les famílies si volen venjança en forma de "qisas" o "ull per ull", o si volen perdonar-los i rebre una suma de "diners tacats de sang" al seu lloc. El perdó també és una opció, que és sorprenentment popular.

La llei de qisa es torna encara més dura quan les víctimes estan emparentades o casades. En el cas de Maryam, l?única persona que podia prendre la decisió era la seva filla.

Unes setmanes més tard, l'adolescent va ser portada a la Presó Central de Rasht per xutar la cadira de sota els peus de la seva pròpia mare, cosa que va provocar que caigués i quedés penjada d'una de les bigues.

Ebrahim va rebre un indult temporal, però els guàrdies es van assegurar d'escortar-lo davant de l'escenari on el cos de la seva filla encara penjava de la forca. El juny d'aquest any, Ebrahim va ser assassinat a la mateixa presó que la seva filla.

L'activista de Drets Humans de l'Iran, Mahmood Amiry-Moghaddam, va compartir aquesta punyent història amb The Mirror, denunciant que el sistema judicial està "convertint" les víctimes en botxins. reals. El codi penal iranià, no només té un càstig inhumà, sinó que també promou la violència a la societat", explica.

"En els casos d'assassinat en què parlen de Qisas, o 'retribució en espècie', el que realment fan és posar la responsabilitat d'una execució sobre les espatlles de la família de la víctima de l'assassinat. Així que de víctima es converteix en botxí", relata.

Els jutges i fiscals pressionen les famílies perquè elegeixin la sang en lloc d'altres opcions, dient que és el seu dret i el seu deure envers el seu parent assassinat i envers Déu, lamenta Mahmood. "Se'ls fa sentir culpables si no demanen retribució. Es fa usant pressió psicològica, per això és d'una manera molt subtil".