Sullivan Walter

S?ha ordenat l?alliberament immediat d?un home de Nova Orleans (Estats Units) després de 36 anys d?empresonament per una violació que no va cometre. Dijous, el jutge estatal de districte Darryl Derbigny va acceptar la moció innocència per anul·lar la condemna de Sullivan Walter a causa de la retenció de proves físiques i testimonis deficients, segons Associated Press.

Walter, que ara té 53 anys, en tenia 17 quan va ser arrestat en relació amb la violació, que va ocórrer el maig de 1986 , segons un comunicat de premsa consultat per People. Walter va ser processat com a adult pel crim.

La IPNO va dir a la seva declaració de dijous que les proves als fluids seminals recuperats de la víctima van demostrar que Walter no va cometre el crim, "però el jurat que va condemnar Walter no se'n va assabentar i mai abans s'havia presentat completament davant un tribunal . Dir que això va ser inconcebible és quedar-se curt", va dir el jutge a Walter dijous, segons AP.

Després que Walter aparegués en un tribunal de Nova Orleans, el van portar de tornada al Centre Correccional Elayn Hunt a St. Gabriel, on va ser alliberat oficialment.

L'empresonament de Walter s'erigeix com l'empresonament injust més llarg d'un menor a la història de l'estat de Louisiana i el cinquè més llarg a la història dels EUA , segons el comunicat recollit per People.

El jutge Derbigny va argumentar que els resultats d'aquestes proves no es van presentar al judici original de Walter ni a les mocions per a noves audiències "a causa d'una combinació de la falla del seu advocat litigant per obtenir efectivament aquesta evidència dels testimonis rellevants i degut a les tergiversacions fetes per l'oficial de policia analista que va examinar el fluid seminal en aquest cas”.

Walter va ser representat originalment per un advocat "amb un historial problemàtic de troballes disciplinaries" i el seu judici va durar només un dia, inclosa la selecció del jurat.