El Partit Animalista Pacma ha denunciat la mort d'un gos a Torrevieja (Alacant) a causa d?un possible cop de calor després d?estar diversos dies lligat en un solari privat d'un habitatge. La formació assegura, en un comunicat, que tant els veïns com el regidor independent de l'Ajuntament, Nacho Torre-Marín, van posar en coneixement de la Policia Local i la regidora de Protecció Animal, Concha Sala, cosa que passava però que "no van ser capaços de posar fi a la situació, que ha acabat amb la mort del can.

Els fets van passar entre el 17 i el 20 d'agost, quan els residents van avisar l'Ajuntament que l'animal no podia fugir del sol en estar lligat del coll i estava "extremadament sufocat" i "abandonat" en un domicili del complex d'urbanitzacions de 'Torrevieja Nueva'. Això es va donar durant els tres dies següents, fins que el 20 d'agost els veïns van gravar "amb impotència" la mort de l'animal.

Sala ha confirmat, en declaracions a Europa Press, que la Policia Local ha instruït un atestat que ha estat remès a un jutjat de Torrevieja i ha defensat també la tasca dels agents locals, atès que assegura que les patrulles van intervenir-hi i es va aplicar el protocol però que va ser "impossible" contactar amb els propietaris de l'habitatge.

A més, assenyala que els efectius van prendre declaració als veïns a qui se'ls va preguntar per elaborar un informe i que "en cap cas ni cap d'ells va advertir que l'animal estigués malament".

Segons el testimoni dels veïns i de l'edil a l'oposició, recollit per PACMA, el 17 d'agost passat, aproximadament a les 17.30 hores, i després de "infructuoses trucades" a la Policia Local ia la regidora responsable, Torre-Marín es va acostar a l'habitatge amb la intenció de posar en coneixement de la protectora local ADAT què passava, encara que no va poder accedir a l'interior del domicili per socórrer l'animal.

Posteriorment, tant el regidor com a membres de la protectora van donar avís a la Policia Local, els efectius dels quals es van acostar a l'habitatge i van declarar, segons la formació, que l'animal "estava fora de perill perquè les hores de sol ja havien passat" i es van marxar sense comprovar l?estat de salut del gos.

El partit animalista assegura que l'edil responsable va rebre vídeos i imatges de l'animal "lligat pel coll ia la recerca de l'ombra" , però que no va respondre fins passades unes hores. Aquesta mateixa situació es va repetir durant els dies següents, fins que l'animal va acabar morint.

La protectora amb Pacma i l'edil de l'oposició demanen que es depurin responsabilitats i "que s'arribi fins al final de l'assumpte". La protectora ADAT ja ha interposat una denúncia i tant el regidor Torre-Marín com Pacma estudien secundar-la.

També exigeixen la dimissió de la regidora i l'elaboració i el compliment d'un protocol de rescat que "anteposi la vida dels animals sobre els tràmits burocràtics necessaris agilitzant els rescats per evitar més morts com aquesta".

Veïns de 'Torrevieja Nueva' i el regidor denunciant han anunciat per als propers dies una concentració en memòria del gos mort per demanar que la situació "no es repeteixi més" i que "es millori la coordinació entre les forces locals per aconseguir combatre la xacra social del maltractament animal i la passivitat administrativa que la secunda".

LA POLICIA INTERVÍ "EN REPETIDES OCASIONS"



Tot i això, l'edil ha defensat la tasca dels efectius locals i ha assenyalat que, després de tenir coneixement de la situació de l'animal, es va posar en contacte amb la Policia Local, que va intervenir en "repetides ocasions" i va aplicar el protocol que des de el cos de seguretat tenen previst per a aquests casos.

"En diverses ocasions, representants de la Regidoria es van personar fins a l'habitatge en qüestió, tant acompanyats per membres de la Policia com pel seu compte, per comprovar la situació que s'estava produint, encara que en cap ocasió s'hi va poder accedir per no respondre cap de les persones que hi viu", exposa l'edil.

Així mateix, assenyala que en cadascuna de les ocasions "va ser impossible contactar amb els veïns, amos i responsables de l'animal" , tant per part de la Regidoria de Protecció Animal com la mateixa Policia Local i que els veïns que van prestar declaració no van dir que el animal estigués malament cura.

Després de la mort de l'animal, la regidora ha ordenat que es traslladés del cadàver del gos a l'hospital veterinari que té contracte amb l'Ajuntament de Torrevieja per realitzar un informe clínic i ha indicat que "sota cap concepte s'incineri el cos per si es necessitessin proves posteriors".

L'Ajuntament de Torrevieja ha posat en coneixement del Jutjat de Guàrdia tots aquests fets, pels quals ja hi ha obertes diligències, després de les quals es podran conèixer els extrems d'aquesta trista situació i així aclarir els fets. La Regidoria de Protecció Animal és la primera interessada a depurar les responsabilitats que corresponguin una vegada s'hagi tramitat el procediment que s'ha iniciat”, ha dit.