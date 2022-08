Una noia de 19 anys ha estat assassinada per un home que li va calar foc per rebutjar la seva proposta de matrimoni. La policia índia va formar una unitat especial d'investigació per investigar la mort d'Ankita Kumari , que va ser ruixada amb querosè a través de la finestra de casa mentre dormia i li van calar foc dimarts passat.

Ankita Kumari - Twitter

Més tard va morir a l'hospital per cremades greus. L'home que va dur a terme l'horrible crim va ser arrestat juntament amb la persona que va subministrar la benzina. L'acusat va ser fotografiat somrient sota custòdia policial, poques hores després que l'estudiant universitària morís diumenge.



Grups hindús han demanat la mort de l'acusat, que segons els informes és un home musulmà que viu a la mateixa localitat que la víctima, hindú, al districte de Dumka de l'estat oriental de Jharkhand.

Segons la declaració policial, Kumari va dir que l'acusat la va trucar fa uns 10 dies: "Em va trucar de nou al voltant de les 8 pm de dilluns i em va dir que em mataria si no parlava amb ell. Li vaig informar al meu pare sobre l'amenaça, i em va assegurar que parlaria amb la família de l'home dimarts. Després de sopar, vam anar a dormir. Jo estava dormint a una altra habitació"

“Dimarts al matí vaig experimentar una sensació de dolor a l'esquena i podia olorar una mica cremat. El vaig trobar fugint quan vaig obrir els ulls. Vaig començar a cridar de dolor i vaig anar a l'habitació del meu pare. Els meus pares van apagar el foc i em van portar a l'hospital”, va explicar la víctima, que finalment va morir.