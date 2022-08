Un cotxe de la Policia Nacional (CNP)

Agents de la Policia Nacional van detenir ahir dimarts Juan Francisco Vargas , pare de Yéremi Vargas , després que fos denunciat per la seva actual parella per violència de gènere.

Així ho han confirmat fonts de la Prefectura Superior de Policia de les Canàries, que afegeixen que l'home passarà durant la jornada d'aquest dimecres a disposició judicial.

Vargas estava en llibertat provisional en espera de judici investigat per dos suposats delictes d'abusos sexuals després de les denúncies, fa aproximadament un any, de la seva filla i la filla de la seva exparella.

Pel que fa a la denúncia d'aquest dimarts, els fets, segons assenyala el diari Canarias7, van tenir lloc quan la seva actual parella va explicar a la caserna de la Guàrdia Civil del sud-est que era objectiu de maltractaments.

D'aquesta manera, la Benemèrita va informar d'aquesta circumstància a la Policia Nacional, que va anar a on era Vargas i el va detenir per traslladar-lo a la Comissaria del Districte Sud de Las Palmas de Gran Canària, on està a l'espera de comparèixer davant del Jutjat de Violència sobre la Dona nº2 de la capital.