El germà Himanshu Singh, de 18 anys, el cosí Rishabh Singh, de 24 i la seva dona Sulekha Singh, de 22, van saltar a l'aigua presos de la mà per intentar rescatar les germanes. Els germans Abhay Singh (22 anys) i Ratnesh Singh (26 anys) també van intentar ajudar. No obstant, no van poder fer res, i els testimonis asseguren que en poc temps tots els familiars van començar a lluitar per sobreviure a les aigües.