Arxiu - Material dels Mossos d'Esquadra. Foto de fitxer.

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimecres un home de 26 anys per la presumpta relació amb la mort d'un altre home a Masarac (Girona), ha informat la policia catalana en un comunicat aquest dijous.

Els fets van tenir lloc dimecres cap a les 20.55 hores, quan agents de la comissaria de Figueres (Girona) van ser alertats d'una baralla a la via pública a Masarac, i quan van arribar van constatar que hi havia un home amb ferides causades per arma blanca.

El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) va assistir l'home ferit al lloc dels fets, però finalment va morir , i els agents de l'Àrea de Recerca Criminal es van fer càrrec de la investigació i van detenir el presumpte autor dels fets.