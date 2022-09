Imatges del rescat

Vuit pescadors van ser rescatats després d'estar a la deriva al mar durant tres dies, mentre s'aferraven a un tros de plàstic. Els mariners, que vestien armilles salvavides de color taronja, van ser albirats al mig del mar al Vietnam per la tripulació del vaixell panameny Trump SW , a la província de Vung Tau el 26 d'agost.

Van ser pujats a bord amb una corda i van rebre tractament de primers auxilis. Un va patir una fractura a la cama mentre que la resta estava afamat i deshidratat. Després de tres dies, el 29 d'agost, van arribar al port més proper a la costa sud, on els oficials de la guàrdia costanera els esperaven per ajudar-los a tornar al país d'origen.



El tripulant del vaixell de càrrega Nguyen Chi Thanh, que va veure per primera vegada els pescadors perduts, va dir: " Vaig veure un objecte taronja flotant al mar. Vaig mirar més de prop i vaig veure diverses persones amb armilles salvavides. S'aferraven a un gran tanc de plàstic i demanaven ajuda a crits. Immediatament vaig informar al meu capità i vam començar el rescat”.

El vaixell es va dirigir cap als pescadors i va començar a estirar-los un per un. Van haver d'ajudar a pujar-ne un a bord perquè gairebé es desmaia per tenir una cama trencada i sagnat excessiu. Després de rebre tractament de primers auxilis per part de l'amable tripulació, estava en condició estable.



El capità del vaixell va informar els guardacostes sobre l'operació de rescat i els va demanar que es reunissin al port més proper per entregar els pescadors.