Una família britànica afirma que ha "mirat la mort a la cara" després que van ser atacats per una canilla de gossos salvatges mentre escalaven una muntanya a Grècia .

Stamatis Kapetanios, de 52 anys, havia portat el seu fill Danny, la neboda Roxy i el nebot Teddy a escalar un volcà inactiu ubicat a l'oest d'Atenes quan van patir ferides a mans d'un grup ferotge de quinze gossos crestats rodesians.

Stamatis anava caminant uns 30 metres per davant de la resta de la família per un camí senyalitzat que pujava la muntanya quan de sobte es va veure envoltat de gossos de carrer, que semblaven agressius i ràpidament van saltar cap a ell. Després, els gossos el van tirar a terra i van començar a mutilar-lo implacablement a mossegades, arrencant-li part de l'orella i causant que perdés la mobilitat a la mà esquerra a causa de dany als nervis.

Draco crestat rodesià - Wikipedia

En declaracions a MailOnline, Stamis afirma: " Vaig pensar que moriria ". “Em seguia preguntant: 'Com és possible que això sigui el final?' Estava perdent les ganes de viure. Vaig sentir que no tenia cap poder”.



Però reconeix que els seus instints paternals el van ajudar a defensar-se mentre estava armat amb només dues ampolles d'aigua i la motxilla, i diu que quan va veure els seus fills darrere seu "em va omplir d'una raó per seguir endavant".

Els gossos van córrer cap a la resta de la família, causant que dos dels nens patissin ferides per mossegada a les cames.

Suzie, la seva dona, va dir que tots els nens "van mirar la mort a la cara" quan els animals salvatges van atacar, i va afegir que encara se sentia espantada fins avui.

Stamatis demana al govern grec que prengui més mesures amb els gossos de carrer, que va assegurar que són una "epidèmia" al país.