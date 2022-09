Els Mossos detenen un home durant un control preventiu per evitar la sostracció de garrofes / Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres un home de 24 anys a Santa Bàrbara (Tarragona) que ha "intentat fugir" després d'un presumpte furt de garrofes al municipi de Santa Bàrbara (Tarragona) i han denunciat penalment un altre home de 44 anys per furt.

En un comunicat, els Mossos han informat que s'ha detingut l'home com a presumpte autor dels delictes de conducció temerària, resistència i desobediència als agents de l'autoritat, furt i per un requeriment judicial de recerca i detenció que el constava com a pendent.

Els fets es van produir aquest dimecres cap a les 12.45 hores , en una zona on des de fa setmanes la policia catalana està duent a terme un dispositiu especial per evitar la sostracció de garrofes i aturar els hurtadors.

Una patrulla va detectar un vehicle ocupat per dos homes que "en veure la presència policial es va fugir a gran velocitat per la carretera T-334, en sentit Amposta" i les dotacions policials de l'operatiu van tancar la zona per interceptar el vehicle.

El conductor va circular "posant en greu risc la resta d'usuaris, fent avançaments amb línia contínua i obligat altres conductors a frenar bruscament", i finalment els agents van poder aturar-lo a la T-334 a Amposta.

Quan els Mossos van identificar els dos ocupants, van comprovar que al conductor li constava pendent un requeriment judicial de recerca, detenció i presentació del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 d'Amposta i durant el registre del vehicle, van veure que estava "tot ple de garrofes que, fetes les gestions oportunes, es va comprovar que les acabaven de furtar d'un camp situat al municipi de Santa Bàrbara”.

A més dels delictes imputats, els Mossos van denunciar el conductor per falta d'assegurança i d'ITV , el detingut ha passat aquest dijous a disposició judicial i ha quedat en llibertat amb càrrecs, i la Policia Local d'Amposta es va emportar el vehicle al dipòsit.