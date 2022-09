Una nena de dos anys va morir després d?estar atrapada en un automòbil calent durant set hores. La menor va ser trobada a l'automòbil estacionat dimarts fora d'una casa després que la policia fos cridada a l'escena.

Els veïns van afirmar que els seus pares no sabien que l'havien deixat a l'automòbil a Franklin Township, Nova Jersey , EUA.

Segons els informes, els oficials van arribar a la casa i van trucar a la porta principal després de descobrir que la nena havia mort a la part del darrere de l'automòbil. En comunicar-los la notícia, els pares van entrar en xoc. “Ells només estaven cridant de dolor i angoixa. Ella es va esfondrar a terra i ell va anar a consolar-la", explica un veí, afegint que "són uns pares genials. Els he vist ser molt afectuosos i afectuosos amb les filles”.

El cotxe on va passar la tragèdia

La mare del nen va haver de ser atesa per l'ambulància després de desmaiar-se. Parlant amb NBC, el veí Alex Krstavski va dir: " Com pot passar això? Com oblides? Suposo que tots som oblidadissos, he oblidat coses a la interlocutòria. Però com oblides el nen petit, saps? No ho sé ".

El subcap Frank Roman va dir en un comunicat: "Les autoritats han notificat a l'Oficina del metge forense regional del nord de Nova Jersey, que respondrà per fer la investigació. No es donaran a conèixer més detalls en aquest moment mentre els investigadors realitzen la seva investigació".

D'acord amb una organització anomenada Kids and Car Safety, aquest any s'han produït 22 morts de nens en vehicles calents a tot els Estats Units.