Una mare ha estat arrestada sota sospita d'assassinar els seus dos fills petits i mantenir els seus cossos en descomposició al llit durant 15 dies. Eliara Paz Nardes, de 31 anys, va continuar realitzant les seves activitats quotidianes, anant a treballar i netejant casa seva després dels assassinats a Guarapuava, Brasil.

La presumpta assassina i els seus dos fills - Jam Press

Els informes locals suggereixen que la policia va trobar els cossos d'Alice Nardes d'Oliveira, de 9 anys, i Joaquim Nardes Jardins, de 3, a sobre del llit de la sospitosa el 27 d'agost. Els va cobrir amb llençols per reduir la pudor creada després de dues setmanes.

La mare els va dir als oficials de policia que ja no podia mantenir els seus fills, econòmicament i emocionalment. Els nens tenien pares diferents, un dels quals havia mort fa anys mentre que l'altre "no hi va ser mai present".

Nardes semblava no mostrar signes de remordiment i havia assajat una estratègia de defensa sobre les morts, que semblaven premeditades, va dir la policia.

La portaveu de la policia Ana Hass va dir: "Els cossos semblaven estar dormint al llit, però ja estaven morts i en un estat avançat de descomposició". Segons les seves investigacions, el nen el van matar per asfíxia amb un coixí i, posteriorment, la nena la van escanyar amb una bufanda.

La sospitosa hauria comès els crims contra els seus fills fa 14 o 15 dies. Ella va afirmar que estava molt cansada i sola, i que ja no es podia permetre criar els seus fills, no només financerament sinó també emocionalment. “Com a resultat, ella va dir que tenia la intenció de suïcidar-se, però com que els nens no tenien amb qui comptar, segons ella, els va acabar matant primer”, asseguren des de la policia.

Nardes suposadament va dir que havia matat els seus fills el mateix dia, però les investigacions semblaven mostrar que Joaquim va morir el 13 d'agost, mentre que Alice va morir el 17. "Si això es prova, la nena hauria estat amb el cos del seu germà durant quatre dies", va dir la Sra. Hass.

Tot indica que va ser premeditat . No podem dir això amb certesa, però sobre la base de la dinàmica dels fets, és possible confirmar-ho amb cert grau de certesa.