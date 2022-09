Apunyalament a un turista a Barcelona - YOUTUBE

Quatre individus han apunyalat un turista a plena llum del dia a Barcelona per robar-li les seves pertinences. Les esglaiadores imatges del succés han circulat per les xarxes socials. Per la seva duresa, Youtube ha marcat el vídeo com a no apte per a menors de 16 anys:

Al vídeo, confirmat per fonts policials a diversos mitjans, es pot veure un grup de persona i acorralant-la per robar-li les pertinences. La víctima s'intenta resistir i forcejeja amb un dels lladres, fins que aquest li clava una punyalada i fuig corrents.

El succés va tenir lloc aquest dijous a les terrasses de la plaça Sant Josep Oriol, i el forcejament va continuar pel carrer de la Palla, on es va produir l'apunyalament.

Segons han confirmat fonts policials, els quatre homes van ser detinguts després de l?atracament: dos per part dels Mossos i els altres dos, per la Guàrdia Urbana de Barcelona.