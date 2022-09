Arxiu - Unes esposes dels Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Lleida dos homes, de 24 i 28 anys, com a presumptes autors de set robatoris amb força a l'interior de domicilis, ha explicat el cos en un comunicat.

Els detinguts accedien a l'interior dels pisos forçant la porta d'accés amb la modalitat 'pic de lloro' --que consisteix a trencar el pany de la porta principal amb una eina tipus truqui anglesa de bec de lloro--, i una vegada a l'interior sostreien els objectes de valor.

La investigació es va iniciar a mitjans de gener --arran d'una sèrie de robatoris a l'interior de domicili comesos a la ciutat de Lleida -- i va finalitzar dimecres amb la detenció dels dos presumptes autors, als quals se'ls relaciona amb set robatoris amb força a domicilis comesos entre gener i finals d'agost.

Aquest dijous es va fer una entrada al domicili d'un dels detinguts i es van recuperar diversos objectes sostrets en alguns dels robatoris --com joies, roba, un patinet elèctric, aparells electrònics i maletes-- i eines per forçar els panys dels portes; a més utilitzaven les maletes per emportar-se els objectes sostrets.

Els detinguts, amb antecedents, passaran aquest dissabte a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida, i la investigació continua oberta i no es descarta que els detinguts estiguin implicats en altres fets semblants.