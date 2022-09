Una imatge d'arxiu dels Mossos. Foto: Mossos

Agents del Grup de Multireincidents de la Divisió d’Investigació Criminal de Barcelona i del Grup Regional de Delinqüència Urbana de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona dels Mossos han detingut tres homes com a presumptes autors de quatre delictes de robatori amb violència, dos delictes de lesions lleus i un de pertinença a grup criminal. Estaven especialitzats en el robatori de rellotges d'alta gamma.

La investigació es va iniciar a finals de juliol quan els Mossos van tenir coneixement d’un robatori violent a la zona del Front Marítim d’un rellotge d’alta gamma d’un turista que visitava la ciutat de Barcelona i que estava valorat en 70.000 euros. Els fets van succeir quan l’home es disposava a accedir a un aparcament i va ser abordat.

Dies més tard, a principis del mes d’agost, es va produir un altre robatori d’un rellotge de 15.000 euros a la mateixa zona. En aquest cas els lladres van distreure la víctima ballant amb ella quan, de sobte, li van arrancar el rellotge.

A mitjans del mes d’agost va tenir lloc un tercer robatori mentre la víctima caminava per la zona del Port Olímpic quan un home es va apropar i li va fer una forta estrebada apropiant-se d’un rellotge d’un valor aproximat de 60.000 euros.

Els lladres empraven el mateix modus operandi a l’hora de cometre els fets: un dels presumptes autors arribava amb un vehicle a la zona -que és el que s’utilitzava per la fugida- i ajudat d’altres integrants realitzaven tasques de vigilància i detecció d’una possible víctima. Una vegada la detectaven entraven en acció dos membres més. Un feia una pregunta o demanava una cigarreta a la víctima i l’altre l’assaltava violentament per sostreure-li el rellotge. En tot moment els detinguts estaven connectats per telèfon mòbil o auriculars per comunicar-se i tractar d’evadir la presència policial.

Les indagacions van permetre la relació de diverses persones implicades en aquests robatoris comesos tots en franja nocturna. A través de l’anàlisi de les càmeres de seguretat i de les descripcions i declaracions que van aportar les víctimes es va identificar els presumptes autors dels fets. Cal remarcar que, tot i que les víctimes estaven temporalment a la ciutat, la predisposició per tal d’identificar els presumptes autors va ser absoluta col·laborant en tot moment en les diligències practicades en els dies successius, claus per a la resolució dels fets. Fins i tot una de les víctimes va viatjar des del Regne Unit per fer el reconeixement dels autors dels fetsen seu judicial quan els detinguts van passar a disposició judicial.

Amb aquestes informacions, el passat 24 d’agost es va establir un operatiu policial per tal de desmantellar aquest grup criminal actiu. Els agents es van desplegar a la zona del Port Olímpic de Barcelona i van detenir in fraganti tres dels investigats quan casualment acabaven de cometre un robatori violent d’un altre rellotge.

Després de la detenció dels presumptes autors, els Mossos van realitzar dues entrades en diversos immobles on es van trobar indicis que relacionaven els detinguts amb els robatoris, com roba emprada en els fets, diversos rellotges i més de 10.000 euros en efectiu. A més també es van trobar substàncies estupefaents motiu pel qual un dels detinguts també va quedar investigat com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública.