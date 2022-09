Registre en un habitatge de Marbella durant la detenció de dos capos del trànsit internacional de cocaïna. Foto: Guàrdia Civil



La Guàrdia Civil en col·laboració amb la Policia Federal de Bèlgica i Policia Neerlandesa , en el marc de l'operació Austral-Coles, ha detingut a Marbella dos caps d'una organització criminal que traficava a gran escala amb cocaïna, fent servir l'ocupació de contenidors de mercaderia per via marítima.

L'organització composta per ciutadans belgues i holandesos adquiria la droga al Brasil i posteriorment la transportava fins a ports de Bèlgica i Holanda, mitjançant l'ocultació entre la càrrega legal de contenidors de mercaderia de gran tonatge, segons han informat des de l'institut armat en un comunicat.

L'operatiu portava en marxa des del 2020, quan la Policia Federal Belga i la Policia Neerlandesa van obrir una investigació conjunta sobre una organització responsable de grans carregaments d'aquesta droga. Aquell any ja es van confiscar 556 quilos al Brasil, ocults en càrrega legal de farina de soja. Després, al Port d'Anvers (Bèlgica) el 26 de gener del 2021, ocults en càrrega legal de grans de cafè, es van intervenir 2.300 quilograms. I finalment, dos carregaments més, de 586 i 409 quilos, respectivament, van confiscar el Port de Rotterdam el 10 d'abril del 2020.

Això va fer que es posés en marxa una investigació conjunta entre cossos policials de diversos països. En total s'han arrestat nou persones, entre les quals hi havia els dos caps de l'organització. A més, s'ha aconseguit incautar més de 3,8 tones de cocaïna, tres vehicles d'alta gamma, nombrosos terminals mòbils amb informació rellevant, dispositius de memòria d'interès per a la investigació i documentació abundant per a la seva anàlisi.