Un punt lila de la Festa Major. Foto: Ai. de Sabadell

L' Ajuntament de Sabadell està investigant dues possibles punxades a dones que haurien passat la matinada del divendres 2 al dissabte 3 de setembre durant la Festa Major de la ciutat vallesana.

RAC1 ha informat que el govern municipal ha fet arribar els successos als Mossos , que han assumit la investigació. L'Ajuntament ha confirmat que haurien succeït a la zona d'Eix Macià, lloc habilitat per als concerts. Ara com ara no se'n coneixen més detalls.

Aquests episodis recents tornen a posar el focus mediàtic en aquests esdeveniments, que al llarg de l'estiu d'aquest any s'han repetit una seixantena d'ocasions.