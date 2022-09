L'assassinat va passar a prop del CUAP de Sant Martí. Foto: Google Maps

Els Mossos d'Esquadra investiguen l'assassinat a trets d'un home que era fora d'un centre de salut del barri barceloní de Sant Martí.

El succés va tenir lloc la matinada del 3 al 4 de setembre, quan la víctima va rebre impactes de bala al cap, el mentó, el pit i l'esquena per part d'una persona que anava pujada en una moto. Després dels almenys quatre trets, el vehicle va fugir, sense que els seus dos ocupants fossin detinguts .

La investigació acaba de començar i els Mossos no descarten cap escenari, com un possible ajustament de comptes , encara que totes les hipòtesis estan obertes.