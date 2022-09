Un cocodril va matar un home després d'entrar a una llacuna on una multitud de persones s'havia reunit per veure nedar les tortugues. L'horrible moment va tenir lloc a la Llacuna dels Fusters a la ciutat de Tampico , Mèxic , i va ser captat per una càmera que mostra al depredador gegant agafant el cos sense vida del nedador en la seva gola.

Cococdril amb el cos de la persona morta

Segons els informes, la policia local va dir que la víctima, que no ha estat nomenada, va ignorar les repetides advertències col·locades al voltant de la llacuna que aconsellaven les persones que no s'hi banyessin a causa del perill dels cocodrils.

El cocodril es veu al clip, pres des d'una plataforma d'observació a la llacuna, arrossegant el cos seminu a través de les aigües plàcides abans de desaparèixer sota la superfície a les clavegueres de la ciutat .

Les autoritats van trucar a l'incident el 18 d'agost i els bombers van trobar l'animal sota una claveguera al veïnat proper de Volantín, segons el mitjà mexicà Proceso.

Aquest incident va passar dues setmanes després que una nena de vuit anys fos atacada per un cocodril uns quilòmetres al nord al poble d'Altamira. Fernando Martínez va lluitar heroicament contra la bèstia durant 25 minuts després que intentés arrossegar la seva filla María Martínez a una llacuna.

Li va dir a Tamaulipas Express: “Vaig estar barallant amb el cocodril com 25 minuts, diverses vegades va jalar la meva filla per submergir-la. Vaig intentar obrir-li el musell perquè la deixés anar, li va mossegar l'esquena i un braç, en un moment l'animal necessitava respirar bé i va ser com que la va deixar anar, jo vaig aprofitar per treure-la d'aquí".

Al juliol, dos turistes nord-americans van ser atacats per un cocodril en un popular centre turístic mexicà a Puerto Vallarta. Es va informar que l'home més jove, de 24 anys, va ser atacat inicialment a les aigües de la platja de Bocanegra, abans que el seu amic gran, de 30 anys, saltés per salvar-lo; tots dos homes van ser traslladats a l'hospital per rebre tractament i afortunadament van sobreviure a la terrible experiència.