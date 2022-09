Tren de Renfe / @EP

Fa uns mesos que les famoses punxades a les dones estan a l'ordre del dia. Sigui aquest o altre mètode, sempre es troba alguna manera de sotmetre la dona, i mai amb una bona intenció. Sembla que ara hi ha una altra manera de fer-los perdre el coneixement sense ni tan sols arribar a tocar-les, per la qual cosa la desprotecció de les dones cada vegada és més gran.

Així ho ha advertit una usuària de TikTok , que explica que estava al tren de Barcelona a Sitges i que un grup de nois que estava al seu costat li van llançar una cosa que va provocar que la noia estigués a punt de desmaiar-se. Abans de perdre el coneixement, va aconseguir demanar ajuda a un dels viatgers del tren. El grup d'amics de la usuària de TikTok s'hi van quedar fins que va venir la policia, segons explica.

Per tant, s'obre un nou escenari on vigilar per la integritat de les dones -que solen ser les que majoritàriament pateixen aquests problemes-.