Una nena de tres anys està en estat crític després de caure des del balcó d'un cinquè pis a Manresa (Barcelona), segons han explicat fonts de la policia catalana.

Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís ahir a les 23 hores, quan la menor va caure i va ser traslladada ferida greu fins a l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

Els agents van obrir una investigació per aclarir els fets, encara que creuen que "no hi ha criminalitat ni intencionalitat" en el succés.