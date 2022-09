Tauró - Pexels

Una mare va morir en un impactant atac de tauró mentre bussejava amb la família en un creuer de vacances. La mare de 58 anys estava amb el seu marit, la filla i el fill quan es va produir l'atac salvatge d'un tauró toro en un lloc popular per bussejar.

La dona era una passatgera d'un creuer nord-americà que aquest dimarts estava bussejant en aigües properes a les Bahames , diuen les autoritats. La identitat encara no s'ha fet pública.

L'aterridor incident va passar en un lloc popular per bussejar prop de Green Cay al nord de les Bahames. La família eren passatgers de l'Harmony of the Seas de Royal Caribbean i havien estat visitant New Providence el dia que van reservar una excursió.

Estava amb un grup de cinc a set passatgers més quan va ser atacada just abans de les 2 pm, segons Eyewitness News .

La companyia de viatges va portar la família a Green Cay, que es troba aproximadament a mitja milla al nord-oest de Rose Island, el mateix lloc on una dona nord-americana de 21 anys va morir en un atac de tauró el 2019.

“Segons els informes, la família estava bussejant al mar i aquesta àrea és coneguda pels visitants per bussejar”, va dir la policia. La policia assegura que els membres de la família i els empleats de la companyia de turisme van rescatar la víctima i la platja es va tancar fins a nou avís.

Posteriorment, la van portar a la part continental de New Providence, on la van declarar morta per haver patit ferides a la part superior del cos.

L'incident es produeix només un mes després que un escolar britànic de vuit anys va sobreviure a un atac de tres taurons a les Bahames el mes passat. Finley Downer, de 8 anys, era a les Bahames amb la seva família la setmana passada en una excursió al port protegit Compass Cay quan va passar el terrible atac.

El pare de Downer va dir que el seu fill es va quedar amb " enormes trossos de carn penjant de les dues cames " i va comparar l'incident amb la pel·lícula Tiburón.