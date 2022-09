Towfiqu barbhuiya J6g szOtMF4 unsplash (1)

Un jove britànic va morir durant una cirurgia de pèrdua de pes fallida a Turquia que no va sortir com esperava. Joe Thornley, de Derbyshire a East Midlands, volia ajuda per aprimar-se malgrat uns 120 quilograms.

Va decidir sotmetre's a una gastrectomia en màniga, quan s'extirpa una gran part de l'estómac perquè es torni més petit, cosa que l'ajudaria a omplir-se més ràpidament i menjar menys. El constructor de 25 anys va optar per fer la cirurgia a Istanbul , Turquia , per només 3.500 euros.

La seva mare, Julie, afirma a BirminghamLive que la clínica “ semblava un bon hospital amb bones crítiques ”. La família no va veure cap raó per creure que alguna cosa sortiria malament. Però uns dies després de l'operació, Julie va rebre una trucada del "supòsit cirurgià" dient-li que Joe havia mort després de patir un atac de cor durant el procediment quirúrgic.

Julie, de 58 anys, va creure el metge fins que un examen post-mortem va revelar que el seu fill havia mort d'una hemorràgia interna durant l'operació. "Va ser la cura posterior o no es van adonar que estava sagnant", va dir Julie. "Li diria a qualsevol que tingui molta cura, on va. O no vagis en absolut. Que no val la pena", adverteix.