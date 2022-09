Platja Gran, a Tossa @ep

Un home de 76 anys ha mort aquest dimecres al matí mentre es banyava a la platja a Tossa de Mar (Girona).

Protecció Civil de la Generalitat ha explicat en un comunicat que el servei de socorrisme ha cridat a emergències a les 11.22 hores avisant que havien tret l'home de l'aigua i intentaven reanimar-lo.

Hi han acudit una ambulància i un helicòpter medicalitzat per seguir amb les maniobres de reanimació, tot i que finalment l'home ha mort a la platja.

Ha estat a la platja Grande , que té servei de vigilància i on aquest dimecres hi havia bandera groga per mal estat del mar.

Amb aquesta, 25 persones han mort a platges de Catalunya durant aquest estiu , i durant l'estiu del 2021 en van morir 21.