Abocament d'amiant localitzat per la Guàrdia Civil als Alamús. - GUÀRDIA CIVIL

La patrulla del Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil de Lleida ha denunciat un dipòsit incontrolat de materials abandonats entre els quals hi havia residus altament contaminants per contenir fibres d'amiant, un material conegut com a uralita.

Els agents van localitzar l'abocament el 31 d'agost i entre els residus escampats hi havia una quinzena de dipòsits i bidons de diferents capacitats, així com una gran quantitat de abeuradors per a espècies avícoles "aparentment en desús" , ha informat la Guàrdia Civil en un comunicat dimecres.

Els agents del Seprona van comptabilitzar 75 plaques de fibrociment amb amiant, la majoria de més de dos metres de longitud, i deu canalons pluvials de la mateixa composició, el pes dels quals supera els 2.000 quilos.

El cos policial ha puntualitzat que el material tòxic estava en mal estat, a la intempèrie i accessible a qualsevol persona, ja que el recinte no tenia tanca perimetral.

Els agents han proposat una sanció administrativa i han remés els fets a l'Agència de Residus de Catalunya per infracció de la Llei de residus tòxics i perillosos.

Aquesta actuació se suma a dues realitzades més pel Seprona en les quals es va poder localitzar un dipòsit il·legal de 150 plaques de fibrociment amb amiant a Tremp (Lleida) i un mur d'uns 20 metres de longitud compost per aquest material a les Vals de Valira (Lleida).