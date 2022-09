Els socorristes traslladen un vilatà ferit evacuat. Foto: Europa Press



El balanç de víctimes mortals a causa del terratrèmol de magnitud 6,8 a l'escala de Richter que va sacsejar dilluns passat 5 la província de Sichuan, al sud-oest de la Xina, ha superat la barrera dels 80, segons han confirmat aquest dijous 8 les autoritats del país asiàtic.

Segons informacions recollides per China Daily , la xifra exacta és de 82 morts, mentre que 35 persones més continuen desaparegudes . El Consell d'Estat de la Xina va enviar dimarts 6 passat un equip de treball a la zona per coordinar les operacions de rescat i ajuda.

L'epicentre es va ubicar a 39 quilòmetres del comtat de Luding, a l'oest de la província de Sichuan, a 47 quilòmetres de la ciutat de Kangding ia 226 quilòmetres de la ciutat de Chengdu, la capital de la província de Sichuan, segons el Centre de Xarxes Sismològiques de la Xina (CENC).



El president de la Xina, Xi Jinping, va ordenar destinar tots els esforços de rescat necessaris per intentar evitar que la xifra de morts segueixi augmentant i va advocar per supervisar les rèpliques del sisme, protegir-se davant de possibles futurs desastres naturals derivats del terratrèmol, i acomodar els afectats, per a això va ordenar a l'Exèrcit i la Policia que ajudin de forma "activa" en les tasques d'auxili.